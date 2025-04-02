В Москве студент умер от истощения во время мусульманского поста

24-летний студент Московского физико-технического института (МФТИ) из Мали умер от истощения, пока держал пост в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, молодому человеку по имени Мунтаге стало плохо в общежитии вуза на Керченской улице в Москве 31 марта — он потерял сознание. На место прибыли медики, которые не смогли помочь студенту — он скончался в машине скорой помощи.

По словам соседей по общежитию, иностранец был мусульманином и держал пост. Точную причину смерти молодого человека установят эксперты.

Напомним, что в начале марта студенты МГУ попали в больницу после обеда в университетской столовой. Позднее СМИ сообщили, что кухню закрыли на 40 дней — правоохранители обнаружили там 210 кг продуктов без маркировок о сроках годности и сопроводительных документов.