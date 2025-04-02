Студент из Мали умер в Москве из-за истощения во время Рамадана

В Москве умер 24-летний студент из Мали. Парню стало плохо в общежитии – во время поста Рамадан он почти ничего не ел.

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О смерти сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, студент был мусульманином, держал Рамадан. 31 марта в общежитии вуза, расположенном на Керченской улице, ему стало плохо, молодой человек потерял сознание. Вскоре парень умер в машине скорой помощи.

Соседи по общежитию отмечают, что в пост он почти не ел, выглядел истощенным и ослабшим. Назначена экспертиза. Она определит точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Афинах погиб 19-летний студент из России. Его тело нашли на территории университетского кампуса.