В Красноярске отчим заставлял семилетнюю падчерицу красть алкоголь

Житель Красноярского края осужден за принуждение несовершеннолетней падчерицы к кражам, мужчина заставлял ребенка воровать алкоголь из магазинов. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, обвиняемый угрожал своей сожительнице и ее семилетней дочери и заставлял девочку красть для него. Мужчина приходил с ребенком в магазин и складывал в школьный рюкзак девочки бутылки со спиртным.

Чтобы не привлекать к себе внимания, иногда он покупал недорогие продукты питания, за которые рассчитывался на кассе. Полицейскими установлено, что с января по март 2023 года красноярец не менее пяти раз привлекал ребенка к аналогичным преступлениям.

Злоумышленника задержали во время очередной кражи. В отношении обвиняемого было возбуждено два уголовных дела. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Омске задержали мужчину, устроившего вооруженный налет на магазин. В торговый зал вошел мужчина, взял с витрины две бутылки дорогого алкоголя и попытался уйти. Продавцы, заметившие вора, бросились за ним в погоню. Злоумышленник выхватил нож и стал угрожать сотрудникам торговой точки. Полицейские установили личность грабителя, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. 36-летний ранее судимый подозреваемый был задержан.