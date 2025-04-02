Адвокат Блиновской прокомментировала новость о ее возможной отправке в зону СВО

Адвокат блогерши Елены Блиновской Наталья Сальникова опровергла данные о том, что «королева марафонов», приговоренная к пяти годам лишения свободы, планирует отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Комментарий опубликовал Пятый канал.

«Конечно, нет. Нет», — ответила адвокат на вопрос о том, намерена ли Блиновская заключить контракт с Минобороны.

Представитель Сальниковой Николай Новиков, в свою очередь, назвал фейком сообщения о планах блогерши отправиться в зону СВО.

Адвокат прокомментировал приговор Блиновской

«Это недостоверная информация», — добавил адвокат.

О том, что Блиновская якобы решила отправиться на СВО к мужу Алексею, который заключил контракт с Минобороны России в 2024 году, 1 апреля, в День смеха, заявило издание «Блокнот». Сообщение широко распространилось по СМИ, но ряд пользователей сети счел его первоапрельским розыгрышем.

3 марта суд в Москве признал Блиновскую виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.