Школьник взорвал петарду на уроке в подмосковной школе

В подмосковной Истре девять детей пострадали из-за взрыва петарды в классе школы №2. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По информации авторов поста, двоих детей осмотрел школьный врач, остальные пострадавшие дождались врачей скорой помощи. Медикам пришлось госпитализировать 11-летнюю девочку, которая отравилась парами и газами.

В свою очередь, Shot пишет в Telegram, что петарду принес и взорвал один из школьников.

Ранее в Березниках Пермского края 13 школьников пострадали из-за распыленного в учебном заведении перцового баллончика. В результате занятия были прерваны и более 400 учеников отправили по домам.