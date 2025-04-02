Бывшего главу «Фонбета» Анохина разрабатывал друг из ФСБ

Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, которому выдвинуто обвинение в даче взятки в особо крупном размере, долгое время дружил с полковником ФСБ, разрабатывавшим дело против него. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, Анохин принял решение дать взятку в размере 60 млн руб. для того, чтобы его дочь смогла избежать уголовного преследования по делу о хищении средств из бюджета Москвы. Для осуществления этого Анохин связался с полковником МВД в отставке Валерием Крученковым, пообещавший посодействовать с сотрудниками ФСБ в приостановке проверки в отношении компании, соучредителем которой является дочь Анохина.

По данным источника, из 60 млн руб. Крученков присвоил себе треть, направив оставшуюся сумму другим посредникам. В итоге до полковника ФСБ, который принял взятку в качестве следственного эксперимента, дошло лишь 10 млн руб.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года он был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.