Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы Руслана Белого, вступившего в запрещенную террористическую организацию «Легион "Свобода России"» и планировавшего теракт на газовой сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Житель Ставрополя признан виновным по части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), части 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом на 550 тысяч рублей.

По данным ведомства, в конце мая 2023 года осужденный в Ессентуках связался с участником украинского легиона и вступил в него. С 4 июня по 4 июля Белый изучал места возможного совершения теракта в городе: делал для куратора фото мест и отправлял ему географические координаты объектов газораспределительной сети. 12 июня осужденный решил изготовить самодельное взрывное устройство и принес компоненты для этого в арендованную квартиру. Он не смог осуществить задуманное, так как спустя два дня его задержали.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил 53-летнего жителя Иркутска Сергея Брюханова к 14 годам заключения за участие в деятельности террористической организации.