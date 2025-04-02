Генпрокурор рассказал о полумиллиардном состоянии чиновника Росприроднадзора

Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации имущества чиновника Росприродназора, у которого были обнаружены полумиллиардные активы. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

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Прокуратура требует изъять в доход государства собственность стоимостью 480 миллионов рублей, принадлежащую руководителю межрегионального управления Росприродназора, происхождение которой он не смог объяснить.

В 2024 году по требованию прокуроров под контроль государства были возвращены 15 тысяч объектов, в их числе стратегические предприятия. А также 124 тысячи гектаров земли стоимостью 2,4 триллиона рублей. Краснов пояснил, что резиденты из недружественных стран извлекали доход от имущественных комплексов, находящихся на территории России, и могли использовать полученные средства в ущерб интересам России. Генпрокуратура доказала в суде незаконность их действий, благодаря чему активы стоимостью 56 миллиардов рублей были возвращены в федеральную собственность. Также прокуроры не допустили вывода за рубеж 25 миллиардов рублей, добавил Краснов.

По его данным, в 2024 году правоохранители изъяли у чиновников имущество, стоимость которого оценивается в 500 миллиардов рублей.