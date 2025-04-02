Землетрясение произошло в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в среду зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Эпицентр находился недалеко от поселка Ванино, глубина составляла 10 км.

Толчки ощущали также жители Сахалинской области, в районе Углегорска. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Известно уже о более чем 2,7 тыс. погибших. Толчки ощущались в пяти соседних странах, включая Таиланд.