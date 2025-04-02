В Москве двое охранников умерли от передозировки наркотиков на рабочем месте

Тела 28-летнего мужчины и 46-летней женщины обнаружили 2 апреля в частной охранной организации, расположенной на Новоясеневском проспекте.

Как стало известно «МК», их нашли коллеги, которые пришли на смену, примерно в 7:30. Мужчина и женщина лежали на полу в комнате для охранников, не подавали признаков жизни, а их тела уже посинели. Причиной смерти, по данным экспертов, стала передозировка наркотиков.

Выяснилось, что погибший мужчина работал в этом ЧОПе более трех лет, а женщина устроилась буквально недавно. Ранее в употреблении наркотиков их никто не замечал.