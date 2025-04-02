В России завели дела из-за афер с лекарствами для льготников

Нарушения в ходе закупок медицинских препаратов для льготников стали основанием для возбуждения уголовных дел в 16 регионах России. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом.

«В 16 регионах приобретение по государственным контрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащее их распределение по аптекам и списание за негодностью стали основаниями для уголовного преследования», — сообщил он.

Краснов добавил, что из федеральной системы мониторинга была исключена информация о наличии в обороте 12 млн упаковок лекарств для льготников.

По словам генпрокурора, этот факт стал препятствием к определению объективной информации о потребности в медикаментах в регионах, а также планированию их закупок.

Как отметил Краснов, в ходе проведенной работы были преодолены проблемы льготного обеспечения лекарствами в республике Крым, Камчатском крае, а также в Брянской, Московской, Тверской областях и других субъектах России.

10 февраля сообщалось, что в Северной Осетии возбудили 13 уголовных дел из-за махинаций с покупкой лекарств и медицинских изделий. Подозреваемыми по делу проходят сотрудники государственного автономного учреждения республиканского минздрава.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год фигуранты на незаконном основании делили договоры закупок и завышали их цены, включая в стоимость оптовую надбавку. Ущерб, причиненный региону, оценили в 30 млн рублей.