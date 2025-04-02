Двух россиянок задержали за фиктивное трудоустройство более 230 мигрантов

В Иркутске задержали двух женщин за легализацию более 230 мигрантов. Об этом в своем МВД России Ирина Волк.

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Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным ведомства, местная предпринимательница со своей знакомой за вознаграждение заключала фиктивные трудовые договора с иностранцами. После чего документы передавались в отделы миграции для оформления им правового статуса. Таким образом они обеспечили незаконное пребывание более 230 мигрантов.

Оперативники провели обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение. Одной фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а второй обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что бывший майор российской полиции получила срок за организацию незаконной миграции.