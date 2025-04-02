В Москве задержали «праправнучку» Николая II

Светлана Вислобокова, называющая себя «праправнучкой» последнего российского императора Николая II, задержана в Москве по делу о возбуждении ненависти и вражды в отношении евреев и иудеев. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© соцсети

По данным канала, 52-летняя Светлана Вислобокова представляется как «историк, профессор, русский интеллектуальный лидер, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II». При этом она утверждает, что у нее есть справка, что она психически здорова и не употребляет наркотики.

Вислобокову задержали по обвинению в возбуждении ненависти и вражды и призывах к осуществлению экстремистской деятельности после серии постов в ее Telegram-канале, в которых она, по версии следствия, призывала совершать насилие в отношении евреев и иудеев и тех, кто их поддерживает. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Ранее Чертановский районный суд отправил под стражу блогера из Таджикистана Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), который в своих роликах оскорблял девушек славянской внешности. Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено по статье о возбуждении ненависти или вражды, которые приравниваются к унижению человеческого достоинства.