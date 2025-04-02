Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Пострадали еще 4639 человек, 373 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 2719 погибших и 4521 раненном.

Напомним, что в Мьянме 28 марта произошло землетрясение силой 7,7 балла. Толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. За ним последовало повторное землетрясение, но уже магнитудой 6,4.

В последние дни в регионе фиксировались новые землетрясения. 1 апреля одно из них произошло в 16 км от города Мандалай — его магнитуда составила 5. Эпицентр находился на глубине 35 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.