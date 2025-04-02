Риелтора развели криптомошенники во время продажи дома Насти Ивлеевой

Риелтора из Москвы по имени Наталья развели криптомошенники на миллион рублей во время продажи дома блогера Насти Ивлеевой. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

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К ней обратился некий Эрик Вильям Смит с просьбой подобрать элитный дом. Бюджет был 200 миллионов рублей, к тому же риелтору он пообещал один процент с продажи. Среди предложенных Натальей вариантов оказалась и дача Ивлеевой.

После переговоров Смит согласился на сделку, но заявил, что все его деньги лежат в криптовалюте. После того, как Наталью заблокировала биржа из-за многочисленных попыток создать кошелек, покупатель предложил перевести ему 10 тысяч долларов, чтобы с помощью его знакомой провернуть махинацию с криптовалютой.

После того, как Наталья перевела Смиту деньги, он пропал. Риелтор обратилась за помощью в правоохранительные органы, передает Telegram-канал.

Стало известно, что телефонные мошенники начали обманывать пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа». Злоумышленники под видом работников Соцфонда звонят пожилым людям и просят продиктовать им паспортные данные.

В МВД рассказали о мошеннических схемах со сбором средств для неизлечимо больных людей. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, как не попасть на эту уловку и выяснить, существует ли больной человек, которому собирают деньги на лечение.