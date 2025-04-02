Чудом выжившая в египетском батискафе россиянка рассказала о трагедии

Россиянка Кристина Валиуллина, выжившая при крушении батискафа в Египте, рассказала «Известиям» о трагедии, жертвой которой стал ее муж Равиль Валиуллин. Женщина сообщила, что ее супруг погиб, помогая людям.

Прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, включая детей, затонул 27 марта в километре от побережья египетской Хургады. Шестеро россиян погибли, многие туристы пострадали.

На борту батискафа находились 39-летняя Кристина и 41-летний Равиль Валиуллины - семейная пара врачей из Татарстана, а также их двое детей - 15-летняя и 11-летняя дочери.

В Египте четыре российских туриста погибли во время экскурсии на батискафе

«Как я это пережила, знает только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Мы все пережили то, что врагу не пожелаешь. Хочу быстрее восстановиться, потому что пережила клиническую смерть», - рассказала Валиуллина.

Женщина поблагодарила за свое спасение египетских врачей. Она добавила, что ее дочерям также потребовалась помощь медиков, но сейчас они хорошо себя чувствуют.