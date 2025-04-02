Чудом выжившая в египетском батискафе россиянка рассказала о трагедии
Россиянка Кристина Валиуллина, выжившая при крушении батискафа в Египте, рассказала «Известиям» о трагедии, жертвой которой стал ее муж Равиль Валиуллин. Женщина сообщила, что ее супруг погиб, помогая людям.
Прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, включая детей, затонул 27 марта в километре от побережья египетской Хургады. Шестеро россиян погибли, многие туристы пострадали.
На борту батискафа находились 39-летняя Кристина и 41-летний Равиль Валиуллины - семейная пара врачей из Татарстана, а также их двое детей - 15-летняя и 11-летняя дочери.
В Египте четыре российских туриста погибли во время экскурсии на батискафе
«Как я это пережила, знает только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Мы все пережили то, что врагу не пожелаешь. Хочу быстрее восстановиться, потому что пережила клиническую смерть», - рассказала Валиуллина.
Женщина поблагодарила за свое спасение египетских врачей. Она добавила, что ее дочерям также потребовалась помощь медиков, но сейчас они хорошо себя чувствуют.
«Муж героически погиб, помогая людям. Это большая трагедия для нашей семьи. Он сам врач, анестезиолог-реаниматолог, он всю жизнь спасал людей, и был прекрасным человеком, и отцом, и мужем», - заключила Валиуллина.