Вступившие в ряды РДК россияне вели слежку за посетителями концерта рэпера в Москве

Обвиняемые в участии в «Русском добровольческом корпусе» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) вели слежку за посетителями концерта рэпера Миши Маваши (Михаила Ницца) в Москве. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела пишет ТАСС.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал шесть человек, подозреваемых в связях с РДК* и украинскими спецслужбами. Среди них студенты из Самары Илья Мячин и Никита Корешков, жители Московской области Илья Трещалин и Данила Логинов, уроженец Чебоксар Степан Савельев и несовершеннолетняя на момент ареста девушка. По версии следствия, они наносили лозунги в поддержку РДК* на стены зданий, а также учились изготавливать бутылки с зажигательной смесью.

Материалы дела, оглашенные в ходе заседания суда по вопросу продления обвиняемым меры пресечения, свидетельствуют о том, что подозреваемые также вели слежку за участниками концерта рэпера Миши Маваши, публично поддерживающего проведение российской спецоперации на Украине.

«В частности, Илья Мячин имеет длительные связи с РДК* и Главным управлением разведки Украины. Ему вменяют в вину нахождение на концерте Миши Маваши на юге Москвы в августе 2024 года, где он отслеживал номера машин, приехавших на это мероприятие», - отмечается в документе.

Также, по данным следователей, наблюдение за участниками концерта вел и Илья Трещалин.

При этом защита Мячина отрицает, что он состоял в длительной связи с Главным управлением разведки Украины или РДК*.

Ранее ФСБ объявила о предотвращении теракта в Москве. Был задержан россиянин 1972 года рождения, который по заданию куратора с Украины забрал из тайника самодельное взрывное устройство с таймером и собирался заложить его в одном из административных зданий Москвы. У задержанного изъяли готовую к применению бомбу массой в пять килограммов, отметили в российской спецслужбе.

*Запрещенная в России террористическая организация.