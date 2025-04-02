Школьник на уроке воткнул ручку в глаз однокласснице

Ученик седьмого класса школы № 1 Дальнереченска (Приморский край) на уроке биологии воткнул шариковую ручку в глаз своей одноклассницы. Об этом сообщили в краевом СК.

В настоящее время следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мама девочки, которой воткнули ручку в глаз, в беседе с RT сообщила, что мальчик неоднократно обижал ее дочь. Она уточнила, что неделю назад дочь пришла домой заплаканная, ее вновь обматерил одноклассник.

«Наталья поговорила с матерью обидчика. Женщина была уверена, что сын прекратит издеваться. Накануне он толкнул девочку на парту и ударил кулаком, в кортом сживал ручку в область глаза», - отметило издание.

Ручку извлекли медики, но внутри остались осколки. В настоящий момент собирается консилиум, девочку, возможно, будут перевозить на лечение в Москву.