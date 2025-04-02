Пьяные пассажиры избили водителя автобуса в российском городе

В Новосибирске компания пьяных пассажиров серьезно избила водителя автобуса за просьбу покинуть салон. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

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Инцидент произошел, когда несколько нетрезвых мужчин сели в автобус, следовавший по маршруту №28. Один из них не смог пройти в салон и уселся на ступеньках — кондуктор и водитель попросили его выйти из общественного транспорта.

Спутники мужчины стали уговаривать водителя довезти его до остановки, а после этого напали на шофера и серьезно избили его. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого пьяный россиянин напал на коллегу на рабочем месте после отказа выйти за него замуж. Женщине удалось вырваться. После этого она обратилась за помощью в правоохранительные органы.