Нетрезвый сибиряк за рулем авто спровоцировал погоню со стрельбой

В Иркутской области пьяный лихач на белой легковушке спровоцировал погоню экипажа ДПС, нарушителя задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РФ.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники ДПС, патрулировавшие село Хомутово, обратили внимание на автомобиль без государственных номеров. Они подали водителю сигнал об остановке. Но тот не только не подчинился ему, но попытался оторваться от полицейских. Нарушая с десяток правил, он выезжал на встречную полосу, «подрезал» и обгонял другие автомобили.

В итоге полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Сначала они предупредили об этом водителя, затем сделали предупредительный выстрел и несколько прицельных по колесам машины. В итоге гонщик остановился, выбежал и бросился к постройкам поселка, на окраине которого бросил авто. Инспектор нашел нарушителя спрятавшимся в сарае на чужом участке.

«При проверке выяснилось, что в отношении нарушителя, 20-летнего местного жителя, ранее уже составлялся административный материал за отказ от прохождения освидетельствования, в настоящее время он скрывается от явки в суд», — рассказали в пресс-службе.

На мужчину составили административные протоколы по шести статьям. Его автомобиль помещен на спецстоянку.