В Малайзии взорвалась газовая труба, ранены свыше ста человек

В Малайзии произошел крупный пожар после взрыва газовой трубы возле столицы этой страны, города Куала-Лумпур. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Высота столба пламени, возникшего после взрыва, была сравнима с высотой двадцатиэтажного здания. В результате взрыва были повреждены по меньшей мере 49 домов, а 112 человек получили ранения. 63 пострадавшим потребовалась госпитализация. После взрыва в качестве меры предосторожности были закрыты три автозаправочные станции, однако до сих пор повреждений они не получили.

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Ожидается, что возникший после взрыва пожар скоро сойдет на нет из-за закрытия клапанов газовой трубы. Местные жители были эвакуированы на время тушения. Пожар произошел во второй день мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

До этого шесть человек пострадали при взрыве газа в мечети в Узбекистане.

Ранее в Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке.