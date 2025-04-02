Обвиняемому в мошенничестве адвокату из Чечни отказали в просьбе уйти на СВО

Следователь отказал сотруднику адвокатской палаты Чеченской Республики Денису Шапиро, обвиняемому в мошенничестве, в просьбе уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Юрист, известный также как Дионисий Золотов, подал ходатайство о заключении контракта с Минобороны России для участия в боевых действиях в зоне СВО, но следователь отклонил его.

В декабре 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Шапиро, обвиненного в мошенничестве на 110 миллионов рублей. По версии следствия, адвокат обещал за деньги помочь с прекращением уголовного дела в отношении двух человек.