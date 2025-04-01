В Таганроге введен режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — сообщил Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, из многоэтажки по ул. Л. Чайкиной, 57, эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. Вернуться в него жители смогут после обследования саперами.