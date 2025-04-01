В Дагестане осудят строителя из-за убитой листом фанеры учительницы

Строитель, по вине которого в Махачкале упавшим листом фанеры убило 64-летнюю учительницу, предстанет перед судом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, инцидент произошел 5 ноября 2024 года, в центре Махачкалы. 56-летний обвиняемый самостоятельно построил трехэтажное здание. После окончания работ мужчина разобрал строительную опалубку, состоящую из листов фанеры толщиной 20 мм.

Один из этих листов с высоты второго этажа упал на 64-летнюю женщину, проходившую по дороге около стройки, уточнили в пресс-службе.

Педагог многопрофильного лицея №5 получила травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков. Врачи экстренно госпитализировали ее в клинику. В январе женщина скончалась от последствий полученных травм.

В СК пояснили, что расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) завершено.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, констатировали в пресс-службе.