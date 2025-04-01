Стало известно о последствиях атаки БПЛА в Таганроге
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотников (БПЛА) в Таганроге получили повреждения два многоквартирных дома. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной», — говорится в сообщении.
Слюсарь уточнил, что на место происшествия выдвинулись оперативные службы.
Более подробная информация о повреждениях на земле, а также о наличии пострадавших уточняется, добавил глава российского региона.
Ранее стало известно, что над Таганрогом прогремели несколько взрывов. Уточнялось, что это стало результатом работы системы противовоздушной обороны.