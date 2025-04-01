У бывшего замглавы МЧС Краснодара изъяли имущество на 360 миллионов

Краснодарский краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы бывшего замначальника ГУ МЧС по региону Сергея Симоненко почти на 360 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Суд установил, что в период прохождения службы в органах МЧС РФ Симоненко, используя свое служебное положение, незаконно приобрел 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, 32 дорогостоящих автомобиля, на которые потратил более 300 миллионов рублей. Для сокрытия своего реального материального положения экс-замглавы МЧС Краснодара оформлял имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц.

«Краснодарский краевой суд полностью удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества и денежных средств бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. По решению краевого суда в казну государства взысканы его коррупционные активы на сумму почти 360 миллионов рублей», — говорится в тексте.

Кроме того Симоненко и его племянник, который занимал должность замначальника одного из отделов краевого управления МЧС России, были уволены со службы в связи с утратой доверия, сведения о них разместили в соответствующем публичном реестре.

Напомним, что Симоненко задержали 1 августа 2024 года. Он проходит фигурантом по делам об организации покушения на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, на убийство человека по предварительному сговору или организованной группы из корысти или по найму, к приготовлению убийства в составе группы по найму или корыстных побуждений. Симоненко исполнял обязанности замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю с октября 2023 года.