В Ставропольском крае загорелась гора Бештау

В Лермонтове Ставропольского края загорелась сухая трава на горе Бештау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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«На Бештау возгорание сухой растительности на площади 900 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания принимают участие семь пожарных при поддержке двух единиц специальной техники.

Бештау является памятником природы. Ее высота достигает 1 401 метра. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.

До этого сообщалось о пожаре в Битцевском лесу на юге Москвы. Жители района Чертаново рассказали о сильном пожаре в лесном массиве. На месте возгорания был виден черный столб дыма. По данным МЧС, на Варшавском шоссе загорелся мусор и автомобильные покрышки. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров.

В марте в Дагестане полыхал Хрюгский лес. Глава региона Сергей Меликов пообещал восстановить пострадавший участок лесного массива.