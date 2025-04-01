В Москве крыса стала «швейцаром» в торговом центре

В Москве заметили крысу на ручке двери в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канале «Новости Москвы».

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В ТЦ гости заметили на ручке двери крысу, которая не хотела спускаться на пол.

«Реми из Рататуя понизили до швейцара в Никольская Плаза», — написал источник канала.

Однако не все пользователи соцсетей поверили видео.

«Видно же, что крыс декоративный, а не уличный. Для красоты, видно, посадили», «Кто-то подшутил явно», — написали они в комментариях.

До этого эксперты назвали правила, которые помогут избежать появления грызунов в доме. По их словам, важно также герметично закрывать продукты, вовремя выносить мусор и заделывать лазейки, через которые могут пробираться грызуны. Если же в доме появились их следы, важно как можно скорее принять меры по их устранению или обратиться за помощью к специалистам.