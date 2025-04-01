Российского опера-героя неожиданно арестовали на два месяца
Суд заочно арестовал бывшего оперуполномоченного Руслана Белоконного из Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом пишет Е1.RU.
Издание отмечает, что известный раскрытием тяжелейших преступлений опер находится в розыске уже месяц. Его неявка на процесс, по которому он проходит обвиняемым, стала формальной причиной.
Однако сам Руслан Белоконный в жалобе на постановление суда написал, что ранее эта же судья удалила его из зала судебного заседания, и приходить ему было запрещено.
При этом ему якобы было заявлено, что он обязан явиться на стадию прений сторон, о дате которой ему сообщит секретарь.
Руслан провел собственное расследование и выяснил, что о такой мере пресечения ходатайствовал обвинитель.
Новость о том, что он скрывается от суда и следствия, стала для него шоком. Апелляционный суд рассмотрит его жалобу в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства Андрею Иванову, которого ранее признали виновным в убийстве матери, о замене неотбытой части более мягким наказанием.