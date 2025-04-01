Российского опера-героя неожиданно арестовали на два месяца

Суд заочно арестовал бывшего оперуполномоченного Руслана Белоконного из Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом пишет Е1.RU.

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Издание отмечает, что известный раскрытием тяжелейших преступлений опер находится в розыске уже месяц. Его неявка на процесс, по которому он проходит обвиняемым, стала формальной причиной.

Однако сам Руслан Белоконный в жалобе на постановление суда написал, что ранее эта же судья удалила его из зала судебного заседания, и приходить ему было запрещено.

При этом ему якобы было заявлено, что он обязан явиться на стадию прений сторон, о дате которой ему сообщит секретарь.

Руслан провел собственное расследование и выяснил, что о такой мере пресечения ходатайствовал обвинитель.

Новость о том, что он скрывается от суда и следствия, стала для него шоком. Апелляционный суд рассмотрит его жалобу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства Андрею Иванову, которого ранее признали виновным в убийстве матери, о замене неотбытой части более мягким наказанием.