Самолет ООН совершил аварийную посадку и загорелся в в аэропорту столицы Сомали — городе Могадишо. Пострадал один человек, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, у воздушного судна отказало шасси, и оно проскользило носом по взлётно-посадочной полосе.

На место ЧП своевременно приехали пожарные и потушили пожар, который возник после экстренной посадки.

Пострадал один человек из 22, находившихся на борту, уточнили журналисты.

Напомним, что 15 июля 2020 самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, совершил жесткую посадку, в аэропорту города Беледуэйне в Сомали. Экипаж самолета выжил.