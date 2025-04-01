В Исландии из-за извержения вулкана эвакуировали город

В Исландии во вторник, 1 апреля, начал извергаться вулкан, расположенный близ города Гриндавика. На фоне извержения в кратере Сундхнукур власти были вынуждены эвакуировать горожан и туристов, отдыхавших на спа-курорте Blue Lagoon, пишет The Guardian.

Представитель исландского метеорологического бюро рассказал, что от вулкана стали быстро расходиться трещины, «извергающие лаву и дым».

По состоянию на 10:00 по местному времени (7:00 мск) длина одной из трещин составляла 700 м. К 12:35 (9:35 мск) ее длина оценивалась в 1200 метров. Затем образовалась еще одна длинная трещина.

По данным газеты, в 2021-2025 годах вулкан извергался 10 раз. В связи с этим, небольшой рыбацкий городок, население которого ранее составляло 3,8 тыс. жителей, практически опустел.

В региональной полиции пояснили, что силовики на фоне нового извержения эвакуировали немногочисленных оставшихся в Гриндавике горожан.