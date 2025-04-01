Выбросившему кота из окна блогеру в Москве предъявили обвинение

Мужчине, выбросившему кота из окна квартиры на северо-востоке Москвы ради видео, предъявили обвинение, он признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Ранее сообщалось, что прокуратура проверит факт жестокого обращения с животным. Причиной стало видео, на котором 40-летний блогер Иван Namer из-за проигрыша любимой футбольной команды выкинул кота из окна. Позже он снял еще один ролик, где гладил животное с окровавленной шерстью и говорил, что его питомец еще «не через такое проходил».

По данным столичной прокуратуры, инцидент произошел 30 марта в районе 00:30 в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице 2-й Марьиной Рощи. Мужчине предъявили обвинение по статье о жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Он признал свою вину.