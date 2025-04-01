Бывшего депутата смоленского горсовета отправили в колонию

Суд в Смоленске определил наказание бывшему депутату Смоленского городского совета Владимиру Бурдули, он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и проведет три года и два месяца в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

"Он [Бурдули] признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). <…> Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководивший финансово-хозяйственной деятельностью нескольких фирм Бурдули в период с 2020 по 2022 год путем завышения начальной цены контрактов на поставку медицинских изделий для нужд клинической больницы №1 города Смоленска похитил свыше 16 млн рублей. Отмечается, что причиненный преступлением ущерб он полностью возместил.

Дело в отношении Владимира Бурдули возбудили в марте 2023 года по материалам УФСБ России по Смоленской области. Фигурантом этого же уголовного дела стал главный врач клинической больницы №1 в Смоленске Сергей Крюковский.