В Красноярском крае сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом

Семь вагонов с металлоломом сошли с рельсов в Емельяновском районе Красноярского края. Движение поездов задержано, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 09:00 (05:00 мск) в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с рельсов семи вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания. По указанной причине движение поездов задержано, обстоятельства устанавливаются. Для восстановления движения к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск", - говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдении прав пассажиров.

По данным Красноярской железной дороги, никто не пострадал.

"Угрозы экологии нет. Движение поездов организовано по другим путям станции. <...> На Красноярской железной дороге для координации восстановительных работ создан оперативный штаб", - говорится в Telegram-канале железной дороги.

В пресс-службе железной дороги уточнили, что задержки движения поездов минимальные.