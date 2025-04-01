В Подмосковье задержали мужчину, ударившего двух волонтеров

Полицейские задержали мужчину, который в состоянии опьянения ударил двух волонтеров - жительницу подмосковных Мытищ и ее племянницу, которые занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что у одного из домов на 2-й Институтской улице городского округа Мытищи 40-летняя местная жительница и ее 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. В этот момент к ним подошел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник начал выражаться нецензурной бранью и нанес волонтерам несколько ударов", - сказала она.

Волк добавила, что пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. "Сотрудниками полиции правонарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался уроженец Псковской области 1998 года рождения", - добавила представитель ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ), санкция которой предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы.