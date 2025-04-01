Коробку с минами обнаружили на чердаке здания в Москве

Мины ПФМ-1 якобы нашли на чердаке здания на Авиамоторной улице в Москве. По неподтвержденным данным, они могут быть учебными. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в соцсети.

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— Коробку с минами ПФМ-1 обнаружили на Авиамоторной улице в Москве. Вероятно, все они учебные (на каждой буква «У»). «Лепестки» лежали на чердаке нежилого помещения. <...> На месте работают саперы, — написал Telegram-канал Mash.

Ранее похожий на мину предмет обнаружили у Московского апелляционного суда на проспекте Генерала Дорохова. Как сообщали в соцсети, территория здания была оцеплена.