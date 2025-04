Мальчика госпитализировали с леденцом в мозге

Шестилетний мальчик в китайской провинции Гуандун получил черепно-мозговую травму из-за леденца. Об этом пишет Need to Know.

В конце марта мальчик по имени Сяо Чжу гулял с родителями, и ему купили леденец на бамбуковой палочке. Он принялся есть его прямо на улице, споткнулся и упал, продолжая держать леденец во рту. Мальчик начал кричать от боли, родители вызвали скорую, и его забрали в больницу. Там выяснилось, что 12-сантиметровая бамбуковая палочка проткнула небо и вошла в основание черепа ребенка.

Компьютерная томография показала, что палочка также пробила одну из вен Сяо Чжу. Его перевели в отделение нейрохирургии, где экстренно прооперировали. Операцию проводил хирург Гуо Шаолэй. Он успешно извлек палочку, сохранив все неврологические функции у ребенка.

Шаолэй отметил, что риски во время такой операции очень высоки. Любая небрежность могла привести к сильному кровотечению или необратимым повреждениям мозговой ткани. Сяо Чжу уже выписали и отправили домой.

Ранее в США врачи случайно обнаружили в носу у подростка металлическую пуговицу и вытащили ее. 17-летний юноша прожил с ней десять лет после того, как сам засунул ее в нос в детстве.