МВД пообещало миллион рублей за помощь в раскрытии серии убийств

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн. руб. за значимую помощь в раскрытии серии убийств пожилых женщин в Воронежской области. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Ваш звонок готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности. МВД России гарантирует вознаграждение в размере 1 млн руб. за значимую помощь в раскрытии преступлений», — сказала Волк.

Сотрудники ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии со следственными органами работают над раскрытием убийств трех женщин пожилого возраста. Преступления были совершены в населенном пункте Давыдовка Лискинского района Воронежской области в 2015 и 2017 годах.

5 марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время коллегии МВД России сообщил, что полиция за 2024 год нашла с помощью камер видеонаблюдения 4,5 тыс. преступников в розыске.