Японец заказал доставку еды и нашел внутри пакета живую крысу

Мужчина в Японии заказал доставку еды и получил с ней живую крысу, пишет местный сайт NHK.

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Сервис доставки еды столкнулся с инцидентом — в одном из заказов клиент обнаружил живую крысу. В компании заявили, что пока неизвестно, как именно крыса попала в упаковку. Сервис принес официальные извинения пострадавшему клиенту и партнерским ресторанам, пообещав разобраться в причинах происшествия с привлечением экспертов.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем сервис усиливает контроль качества: теперь будет проводиться двойная проверка заказов при получении в ресторанах и перед доставкой, а также организовано обучение персонала для оперативного выявления любых нарушений упаковки и введены совместные проверки с поставщиками и партнерами.