В Подмосковье мужчина отдал мошенникам более 15 млн рублей

В Подмосковье 24-летний мужчина испугался вымышленных мошенников и отдал настоящим более 15 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Все началось 19 марта, когда с жителем города Истры связался неизвестный, представившийся «сотрудником Центробанка». Аферист убедил россиянина, что мошенники якобы перевели с его счетов на помощь ВСУ почти 1 млн рублей, и теперь ему грозит уголовное дело.

Россиянин поверил злоумышленникам и в тот же вечер передал курьеру мошенников сумку с деньгами. После этого он сдал в ломбард имевшиеся у него ювелирные украшения и продал свой автомобиль Mercedes, а все вырученные средства отправил преступникам.

Через какое-то время он понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию. Общий ущерб оценили более чем в 15 млн рублей.