СК проверит риелтора, которая дала совет выходить замуж за участников СВО ради «гробовых»

Следственный комитет РФ и Генпрокуратура проверит риелтора Марину Ситникову, которая рекомендовала девушкам выходить замуж за бойцов СВО, а потом ждать их гибели с целью получения 8 млн рублей для вложения средств в покупку квартиры. Об этом сообщает Mash.

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Как отмечается, за подобное высказывание 36-летней женщине грозит до 7 лет лишения свободы, она, вероятно, будет проходить по статье о дискредитации ВС РФ. Напомним, что риелтор из Томска, смеясь, поделилась схемой приобретения квартиры для женщин. Видеоролик вскоре завирусился в интернете. Позднее его удалили со всех площадок.

Со слов самого риелтора, это был «черный юмор». Как уточнила она, сказано это было ради привлечения аудитории. При этом Ситникова извинилась перед женщинами, чьи мужчины находятся в зоне СВО, а также перед вдовами и матерями.

Ветеран СВО и Чеченской войны Иван Отраковский в свою очередь обратился к СК с просьбой проверить женщину на предмет дискредитации армии.