СК проверит советовавшего девушкам ждать смерти супругов на СВО риелтора

Следственный комитет и Генпрокуратура России проверят 36-летнего томского риелтора Марину Ситникову, которая советовала девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции (СВО) на Украине, ждать их гибели и на полученные выплаты покупать квартиры.

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После того, как отрывок из подкаста, на котором Ситникова объяснила свою стратегию, получил широкое распространение в Сети, его удалили, а женщина оправдала свои слова «черным юмором» — по ее словам, заявление было рассчитано на то, что оно спровоцирует активность в соцсетях.

Ветеран СВО и Чеченской войны Иван Отраковский обратился в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить Марину Ситникову на предмет дискредитации российских войск, а самого риелтора он попросил принести публичные извинения за свои слова, передает Telegram-канал Mash.

В Москве участника СВО Алексея Слотина фиктивно женили, после чего забрали квартиру, а также все выплаты за участие в боевых действиях. Общая сумма ущерба военнослужащему составила 17 миллионов рублей.