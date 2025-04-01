Стало известно о смерти российского депутата на стрелковом полигоне

Челябинский депутат Павел Избрехт погиб, когда перезаряжал оружие в стрелковом клубе. Как сообщает Telegram-канал Shot, он случайно выстрелил в себя.

По информации канала, инцидент произошел в клубе «Царская охота» в селе Долгодеревенское Челябинской области. Во время стрельбы 46-летний парламентарий неосторожно направил на себя ружье Blaser — полученное им ранение оказалось смертельным. На месте работают следователи. Официальной информации об этом происшествии пока нет.

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Избрехт с 2014 года возглавлял Челябинский цинковый завод. Осенью 2021 года он вошел в комитет по промышленной политике Законодательного собрания Челябинской области. Недавно парламентария назначили председателем общественного совета при Министерстве промышленности Челябинской области. Неоднократно награждался профессиональными и отраслевыми наградами. У него остались жена и двое детей.