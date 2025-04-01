Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, сообщает RUV. Первая трещина появилась в обороне Гриндавика около 11 часов утра. Она расположена неподалеку от теплицы ORF и примерно в 500 метрах от самого северного жилого дома города.

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Эксперт по стихийным бедствиям Йоханна Мален Скуладоттир отметил, что трещина сравнительно небольшая и не обладает значительной силой. Она возникла на той же линии, что и разлом, образовавшийся в январе прошлого года внутри плотины, но находится дальше от города.

Вертолет береговой охраны, совершавший исследовательский полет, в этот момент уже вернулся в Рейкьявик. Из-за этого дополнительная информация о новой трещине пока отсутствует.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации, оценивая возможные риски для населения и инфраструктуры, передает телерадиокомпания.

В Исландии ученые ранее уже выражали обеспокоенность местным вулканом. Образовавшаяся крупная трещина длиной 100 футов стала причиной сейсмических толчков, которые потрясли землю. Его извержение произошло под поверхностью страны, что привлекло внимание местных жителей и обеспокоило ученых.