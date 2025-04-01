Пытавшийся добить камнем изнасилованную девушку офицер умер на СВО

В зоне проведения СВО скончался Константин Чистяков, который в 2023 изнасиловал и попытался добить камнем изнасилованную им девушку в городе Балтийске Калининградской области. О смерти Чистякова сообщила администрация школы №4 в Великом Устюге Вологодской области, которую оканчивал молодой человек.

При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш выпускник Чистяков Константин Олегович. Он был хорошим, добрым и скромным парнем, настоящей гордостью своих родителей. Во времена обучения в школе посещал военно-патриотический клуб «Вымпел». Занимался футболом и был капитаном футбольной команды. Константин принимал участие в параде Победы в Москве на Красной площади. Костя был настоящим офицером по долгу чести и по призванию, — сообщили в школе.

Как отмечает издание «Русский Запад», в день совершения преступления Чистякову было 24 года. С вечера он посетил два увеселительных заведения, а под утро, будучи сильно пьяным, напал на встретившуюся на пути девушку. Насильника с камнем в руках смогли оттащить от жертвы двое мужчин, ставших свидетелями преступления.

Ранее сообщалось, что убийца Денис Петров из Воронежской области, который в начале года расправился со своей супругой, ушел на СВО. Задушивший мать пятилетнего ребенка мужчина подписал контракт с Минобороны до окончания следствия.