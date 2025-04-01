Черный пояс по педофилии: тренер умолял детей удалить похабную переписку

Тренера по карате в городе Советская Гавань Хабаровского края обвинили в домогательствах к воспитанникам. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации и самом спортсмене.

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Требовал от детей удалить переписку

33-летнего Валерия Круть задержали прямо во время очередного занятия в спортивной школе «Доджо». Пока его крутили оперативники, он кричал детям, чтобы те удалили переписку с ним.

В клуб, где работал подозреваемый, принимали детей с трех лет, по делу проходят те, кто старше 12. На мужчину написали сразу несколько заявлений, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Для укрепления командного духа

С подростками мужчина часто ездил на соревнования. Летом он возил детей в Приморье, а на школьных каникулах зазывал пожить в зале для укрепления командного духа.

За последние два года во время сборов в соседнем Приморском крае совратил двух восьмиклассниц и одну ученицу девятого класса.

При этом отмечается, что в Сети наставника описывают как тренера, который «тонко чувствует детскую душу» и может найти подход к любому ребенку.

Волонтер и верующий

На подтвержденной странице Совета депутатов города Советская Гавань в соцсети «ВКонтакте» в одной из публикаций указано, что Круть был наставником ребят из движения «Молодая гвардия». Еще в феврале там был опубликован отчет о том, как мужчина со своими воспитанниками помог матери участника СВО, которая проживает в частном доме.

«Собравшись вместе и вооружившись лопатами, они расчистили снег у ее дома», — говорится в описании под фоторепортажем.

В январе глава Советско-Гаванского района рассказал на своей странице, как Круть привел молодежь на помощь семье погорельцев.

«Они помогли жительнице города Советская Гавань и ее семье, оставшимся без крова после пожара, доставить необходимые для обустройства быта вещи. Сделав одно доброе дело, ребята решили на этом не останавливаться и почистили от снега каток на пятой школе в микрорайоне Окоча. Молодцы! Совершая такие поступки, ребята укрепляют свои моральные качества, а в будущем, я уверен, они выберут верную дорогу в жизни!» — восхищался глава муниципалитета.

На одной из личных страниц Валерия в соцсети «ВКонтакте», которую он забросил в 2018 году, в статусе сохранилась надпись «Не все ошибки могут быть прощены». Там же на одном из портретных фото Валерий предстает без футболки. На его груди набита татуировка с выполненной кириллицей надписью «Только бог мне судья».