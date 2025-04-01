Пилотов летевшего из Калининграда в Москву самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета, выполнявшего рейс «Калининград — Москва», пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Источник выяснил, что 30 марта на борту самолета российской авиакомпании произошла внештатная ситуация. Экипаж рассказал, что во время полета увидели лазер зеленого цвета. После доклада было решено продолжать путь без экстренной посадки.

В итоге самолет благополучно приземлился в Шереметьево в 22:23 по московскому времени. Информации о пострадавших нет. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Ранее в Москве мужчину сняли с самолета, чтобы вручить ему повестку. До этого 25-летний россиянин пытался доказать, что негоден к военной службе.

Также недавно стало известно об увольнении пилота, который совершил посадку в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года.