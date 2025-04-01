Военный суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева

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Второй Западный окружной военный суд оставил в силе продление ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщил судья.

— Постановление Московского гарнизонного военного суда (МГВС) признать законным, — передает слова судьи ТАСС.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября 2024 года. Он работал над скандальными делами актера Михаила Ефремова и бизнесмена Алексея Блиновского. Экс-правозащитника заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

В середине марта суд продлил арест Пашаева до 15 мая. Также Следственный комитет сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу экс-адвоката.