Раскрыта личность погибшей в результате падения машины с парковки в Москве

В результате падения автомобиля с многоуровневой парковки в Москве погибла музыкальный педагог Наталия Бойцова — руководительница отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки им. Гнесиных. Об этом сообщает сайт MK.ru

Преподавателя охарактеризовали как человека, который всей душой предан своему делу. Пресс-служба академии отметила, что Бойцова была невероятно эрудирована и трудолюбива.

«Наталия Валентиновна была востребованным автором статей, учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Она с удовольствием делилась опытом и знаниями с коллегами и всеми интересующимися, была другом и наставником», — сообщили в академии.

В Москве автомобиль упал с четвертого этажа парковки

Накануне сообщалось, что автомобиль упал с четвертого этажа парковки на западе Москвы. После падения он загорелся. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Позже стало известно, что находившийся внутри водитель погиб.

Ранее авария произошла в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мариуполь столкнулся с дорожно-коммунальной техникой. В результате ДТП погибло шесть человек, еще пять человек пострадали.