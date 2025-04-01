Известная женщина-педагог стала жертвой несчастного случая на западе Москвы. Как уже сообщал «МК», в понедельник вечером с 4-го этажа многоярусной парковки на Крылатской улице выпал автомобиль «Фольксваген-Гольф», которым управляла 68-летняя Наталья Бойцова. Женщина погибла на месте.

Наталия Валентиновна Бойцова преподавала в Музыкальном училище имени Гнесиных, руководила отделом музыкально-теоретических дисциплин. Все знали ее как талантливого музыковеда и музыкального критика. В училище она преподавала более 40 лет, с 1996 года руководила отделом «Теория музыки».

Также под ее руководством появились многочисленные театральные проекты с музеями Скрябина и Лермонтова.

На самой стоянке до сих пор недоумевают относительно причин трагедии.

В Москве автомобиль упал с четвертого этажа парковки

«Сложно было так выпасть, - пояснил охранник парковки. – Там два пласта металла и бетонный бордюр высотой 30 сантиметров. Наверное она включила на машине режим «Драйв», сильно нажала педаль газа, и машина резко поехала».

Наталья Бойцова жила неподалеку от парковки и, как и другие жители, оставляла здесь свой автомобиль за 3000 рублей в месяц.